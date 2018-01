Orkan "Quimburga" wütet über der DDR

In Niedersachsen fielen vor allem Kiefern dem Orkan zum Opfer. Nach dem Sturm begann hier ein Umdenken in der Forstwirtschaft: Anstatt weiterhin Monokulturen anzupflanzen, legte man widerstandsfähigere Mischwälder an. Doch es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Wälder in Ost- und Westdeutschland vom Orkan Quimburga erholten. Bildrechte: Norddeutscher Rundfunk