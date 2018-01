Doch damals wie heute bedeutete diese Hilfe auch immer Ausgrenzung und Propaganda. Denn das Winterhilfswerk war im Dritten Reich keine Einrichtung der Nächstenliebe. So wurden Juden seit den Nürnberger Rassegesetzen 1935 davon ausgeschlossen. Außerdem wurden Menschen mit echten oder vermeintlichen Erbkrankheiten davon ausgeschlossen - darunter fielen nach dem Verständnis der Nazis zum Beispiel Epileptiker, Alkoholiker oder psychisch kranke Menschen . Auch sie waren, wie die Juden, von der Hilfsaktion ausgeschlossen. Denn die Nazis wollten allein die "erblich wertvollen Schichten" des Volkes fördern, unter "Abdrosselung des kranken Erbstromes", wie es in einem Erlass des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren aus dem Jahr 1938 hieß.

Das Hilfswerk entwickelte sich zu einem großen System. Es sammelte und verteilte Lebensmittel, Kleidung und Brennstoffe. Gleichzeitig ermittelte das Hilfswerk den Bedarf, prüfte, wer tatsächlich befürftig ist und organisierte den Transport und die Lagerung. In Hitlers jährlichen Eröffnungsaufrufen und in Goebbels' Rechenschaftsberichten ist das "Winterhilfswerk" regelmäßig als "gigantisch" und "größtes Sozialwerk aller Zeiten" gerühmt worden.

Bereits das erste vom nationalsozialistischen Staat durchgeführte Winterhilfswerk 1933/34 erbrachte Geld- und Sachspenden im Wert von über 358 Millionen Mark. In den folgenden Winterhalbjahren steigerte sich die Spendensumme ständig. Eintopfsonntage, Lotterien und Kulturveranstaltungen, die vom Deutschen Roten Kreuz, der Wehrmacht und anderen Organisationen durchgeführt wurden, trugen ebenso zum Erfolg bei. In den ersten Jahren waren die Einnahmen des Winterhilfswerks zur Linderung der Not vorgesehen. Ab 1936/37 wurden sie zur finanziellen Basis der NS-Volkswohlfahrt.

Tony Gentsch vom "Dritten Weg": "Deutsche werden benachteiligt, während Asylanten bevorzugt werden." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

An dieses historische Vorbild versuchen die Neonazis im sächsischen Plauen anzuknüpfen. Damit hetzen sie gegen Flüchtlinge und Andersdenkende. Dass Kleidung und Spielzeug von Neonazis stammen, stört einige der Beschenkten allerdings nicht: "Ich finde es okay, dass wir Hartz-4-Empfänger auch mal was haben. Vor allem, wenn du alleinstehend bist, mit Kindern und keinen Unterhalt kriegst", so eine Passantin. Gordian Meyer-Plath vom Verfassungsschutz Sachsen erklärt dazu, dass die Partei versucht, mit einem "Kümmer-Image Sympathien für sich zu erreichen". Allerdings seien die Helfer radikale Nationalisten, teilweise verurteilte Rechtsterroristen, die sich in der noch kleinen, aber stetig anwachsenden Partei "Der Dritte Weg" organisiert haben und in ganz Ostdeutschland Fuß fassen wollen.