Das Wismut-Erbe auswildern

Die Wismut sei nicht Geschichte, sondern Gegenwart und Zukunft, meint Helmut Mischo. Der Professor für Bergbau an der Bergakademie Freiberg lobt die SDAG Wismut als eines der technologisch modernsten Bergbauunternehmen weltweit. Und ihr Nachfolger, die heutige Wismut GmbH ist ebenfalls Weltspitze. Nirgends gibt es mehr Know-How in der Sanierung von Uranhalden, von Absetzbecken und kontaminierten Bergwässern, als in Thüringen und Sachsen. Hier wurden Verfahren entwickelt, die weltweit gefragt sind. Und manch altes Wismut-Wissen wird gerade neu entdeckt, schlägt Mischos Kollege an der Bergakademie, Carsten Drebenstedt, in die gleiche Kerbe. Gemeinsam forschen sie an der Laugung von Metallen aus Erzen gleich vor Ort, womit das tonnenweise Fördern tauben Gesteins überflüssig würde. Zu Drebenstedts Verblüffung sagten ihm alte Wismutmitarbeiter, damit hätten sie schon zu DDR-Zeiten experimentiert. Auf seine Gegenfrage, wo denn ihre Ergebnisse publiziert sind, zuckten sie die Schultern: Geheimhaltung.



Vielleicht liegen Versuchsprotokolle in irgendwelchen Akten in Moskau, Aue, Chemnitz und harren ihrer Entdeckung als durchaus aktuelles Wismuterbe.