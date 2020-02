Montag, 22. Februar 1960, 8:20 Uhr. Im Zwickauer Steinkohlebergwerk gibt es eine Explosion. 174 Bergmänner werden in 1.100 Meter Tiefe verschüttet. Die Rettungskräfte kämpfen sich in die Schächte, in denen es kaum noch Sauerstoff gibt, nur noch Qualm, Feuer, Hitze und die vage Hoffnung, die eingeschlossenen Kumpel lebend bergen zu können.