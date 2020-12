Zunächst live aus dem Berliner Friedrichstadtpalast oder dem Palast der Republik übertragen, wurde die Sendung später in Kulturhäusern von Bezirksstädten aufgezeichnet. In der Show wurden Schlager und volkstümliche Weisen, aber auch klassische Musik und Weihnachtslieder von Kinderchören geboten. Und natürlich wirbelten die Tänzer des Fernsehballetts in fantasievollen Kostümen über die Bühne. Sie sollen sich nicht gemocht haben - aber für die Kultsendung waren sie über dreißig Jahre das perfekte Paar. Bildrechte: dpa

Der Sketch

Die Moderatoren, so hörte man, mochten sich nicht. Man merkte es den beiden nie an. Im Gegenteil: Margot Ebert und Heinz Quermann wirkten wie ein altes Ehepaar. Und das spielten sie auch oft in ihren Sketchen.

Höhepunkt: Das satirische Märchen