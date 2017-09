Unterlassene Hilfeleistung Wann muss ich helfen?

Doch strafbar sei unterlassene Hilfeleistung nur bei Vorsatz und nicht, wenn man eine Situation falsch eingeschätzt habe, sagt Joachim Renzikowski, Professor für Strafrecht an der Uni Halle. Und so höre man auch vor Gericht immer wieder: Ich dachte, der hat nur geschlafen oder war betrunken. "Deshalb hat der Bundesgerichtshof gesagt: Das kann man nicht ins Blaue hinein behaupten, sondern man muss die Person schon untersucht haben."

Bedeutet das also, dass man nun bei jedem genau hinschauen muss, schläft hier nur ein Obdachloser? "Wenn es wie in diesem Bankschalter-Fall sehr ungewöhnlich ist, weil da normalerweise niemand liegt, dann drängt sich das geradezu auf. Wenn ich durch einen Park gehe, wo immer Obdachlose schlafen und da ist zufällig einer dabei, dem es gerade schlecht geht, dann drängt sich das nicht unmittelbar auf." Also im Zweifelsfall lieber genauer hinschauen und helfen.

Doch die Realität sehe leider oft anders aus, sagt Marion Walsmann, die Landesvorsitzende der Opferhilfe Weißer Ring in Thüringen. Erst am Sonntag habe sie solch einen Fall in Erfurt erlebt: "Dort sind zwei dreizehnjährige Mädchen an einer Haltestelle von älteren Mädchen angegriffen worden. Keiner der Umstehenden hat eingegriffen." Deshalb müsse man immer wieder an die Menschen appellieren, Zivilcourage zu zeigen, erklärte die CDU-Politikerin.