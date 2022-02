"Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" sind zwei Bewegungen, die sich für ein Umdenken in der Klimapolitik stark machen. Ein Ziel, das auch die Klimaaktivisten von "Aufstand der letzten Generation" verfolgen, damit jedoch bislang für deutlich weniger Schlagzeilen gesorgt haben. Zumindest bis jetzt.



Die Initiative sieht sich laut Selbstdarstellung als "letzte Generation, die die unumkehrbare Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und damit unserer Zivilisation stoppen kann".



Seit einigen Wochen blockieren die "neuen" Klimaaktivisten immer wieder Straßen, Autobahnauffahrten und Autobahnen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. "Essen retten - Leben retten" steht auf ihren Bannern. Was genau wollen die Aktivistinnen und Aktivisten damit bezwecken - und was hat Lebensmittelverschwendung überhaupt mit der Klimakrise zu tun?

Die Aktivisten machen sich für ein Essen-Retten-Gesetz nach dem Vorbild Frankreichs stark. Bildrechte: dpa

"Aufstand der letzten Generation" - das fordern die Umweltaktivisten

Blockierte Straßen und Autobahnen, Essensreste, wo sonst Autos rollen - und auf der Fahrbahn festgeklebte Aktivisten. Aktionen, mit denen der "Aufstand der letzten Generation" seinen Forderungen Nachdruck verleihen will.



Die erste lautet: "Unser Essen retten!". Mit einem Essen-Retten-Gesetz nach dem Vorbild Frankreichs soll die neue Bundesregierung große Supermärkte dazu verpflichten, noch genießbares Essen zu spenden. Das soll gegen den Welthunger helfen und obendrein den CO2-Ausstoß reduzieren.



"Unser Leben retten!" lautet die zweite Forderung der Aktivisten. Innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit soll die neue Bundesregierung Maßnahmen beschließen, die eine Agrarwende bis zum Jahr 2030 möglich machen. Es sei Aufgabe der Regierung, die Ernährung der deutschen Bevölkerung zu sichern und Erdüberhitzung und Artensterben einzudämmen, formuliert "Aufstand der letzten Generation" auf seiner Internet-Seite.

Ein Aktivist der Initiative "Aufstand der letzten Generation" hat sich auf der Berliner Stadtautobahn A 100 festgeklebt. Bildrechte: dpa

Was hat Lebensmittelverschwendung mit dem Klimawandel zu tun?

Zehn Prozent aller Treibhausgasemissionen weltweit gehen auf das Konto von Lebensmittelverschwendung, teilte der WWF im Juli 2021 mit. Das ist das Ergebnis der Studie "Driven To Waste", zu Deutsch: "in den Müll getrieben". Laut Studie werden 1,2 Milliarden Tonnen Lebensmittel jährlich weltweit bereits im landwirtschaftlichen Stadium verschwendet.



Diese 1,2 Milliarden Tonnen sind mehr als die insgesamt 931 Millionen Tonnen, die im Lebensmitteleinzelhandel, der Gastronomie und zu Hause alljährlich weltweit in den Müll wandern. Ein Vorgehen, das große Mengen an Geld und Ressourcen verschwendet, die an anderer Stelle fehlen. Energie und Wasser werden in großem Stil und ganz ohne Nutzen vergeudet.



Da Energieproduktion in der Regel zu Treibhausgasemissionen führt, lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung und Klimawandel herstellen. Und: Mehr als ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen soll durch die Lebensmittelproduktion verursacht werden, zehn Prozent durch Lebensmittelverschwendung.

Eine Aktion von "Aufstand der letzten Generation" in Bremen: Aus Containern gerettete Lebensmittel werden verschenkt. Bildrechte: imago images/Stefan Schmidbauer

Lebensmittelverschwendung im privaten Haushalt