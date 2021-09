Diese schrumpelige Tomate noch zu essen, das wäre klug, vorbildlich, nachhaltig. Diese schrumpelige Tomate zu entsorgen, aus Schrumpligkeitsgründen, das wäre nicht klug und schade drum. Bei aller Bemühung, Lebensmittel vor der Tonne zu retten, müssen wir uns an dieser Stelle trotzdem eingestehen: Eben dieses unansehnliche Stück Gemüse nicht wegzuwerfen, rettet nicht automatisch unser Klima. Gut: Wenn Tomaten schon bald nicht mehr ganz so oft entsorgt, sondern verzehrt werden, werden wahrscheinlich unterm Strich auch irgendwann weniger Tomaten gekauft (damit sie nicht so oft schrumpelig werden). Und wenn das die Landwirtschaft spitzkriegt, produziert sie auch eines Tages weniger Tomaten. Verbraucht weniger Flächen, weniger Pestizide, weniger Energie für Gewächshäuser, das ganze Pipapo eben, das sich positiv auf unsere Umwelt und das Klima auswirkt – schlussendlich.

Das ist das Ergebnis der Studie Driven To Waste, zu Deutsch in etwa "in den Müll getrieben" oder "ins Verderben getrieben". Erstaunlicherweise hatte die Umweltschutz-Organisation WWF mit dem Lebensmitteleinzelhändler Tesco einen ziemlich dicken Partner aufgegabelt. (Der Einzelhandel ist zwar nicht maßgeblich für die Verschwendung von Lebensmitteln verantwortlich, in Sachen Nachhaltigkeit aber vor allem dann aktiv, wenn sich diese Ambitionen gut verkaufen lassen.) Dennoch, das, was WWF und Tesco da ausgerechnet haben, ist beachtlich: 1,2 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden jährlich bereits im landwirtschaftlichen Stadium verschwendet. Da sind wir in einer Größenordnung, die sich gar nicht mehr so leicht verbildlichen lässt. Der WWF vergleicht die Menge mit dem Gewicht von zehn Millionen Blauwalen. Für Deutsche vielleicht besser: Das ist so viel wie eine Milliarde VW Golf 7 (Leergewicht), wobei nicht mal ansatzweise so viele bis heute hergestellt wurden.