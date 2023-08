Stefan Mross hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt - leider vermehrt für negative. Erst seine gescheiterte Ehe mit Anna-Carina Woitschack, dann ein Strafbefehl wegen Körperverletzung. Zu allem Übel wurden auch noch Gerüchte um angebliche Alkoholprobleme laut - angefeuert durch Interviews seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina.



Nun äußerte sich Stefan Mross erstmals persönlich zu den Alkoholvorwürfen.

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Stefan Mross ein Alkoholproblem habe. Dazu findet der Moderator jetzt deutliche Worte. Bildrechte: dpa

Stefan Mross: "Es war eine ganz gezielte Hetzkampagne."

Auf die Frage, ob Stefan Mross ein Alkoholproblem habe, antwortete Anna-Carina Woitschack im Gespräch mit der Bild-Zeitung: "Ja. Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen."



Im SWR4-Podcast Anfang des Jahres deutete sie weiter an, dass Alkohol und Co. bereits zu Beginn ihrer Beziehung eine Rolle gespielt hätten.



Der SWR wird langsam aber sicher zum Kummerkasten des Ex-Paares. Denn nun schüttete hier auch Stefan Mross sein Herz aus - und zwar wie seine EX im Podcast "Assenheimers Promitalk".



Im Gespräch mit Moderator Jörg Assenheimer nimmt Stefan Mross Stellung zu den Gerüchten. Seine Meinung:

Das war eine ganz gezielte Hetzkampagne. Man wollte mich zerstören dieses Jahr, vielleicht auch vom Kopf her. Stefan Mross

Erst Liebe, dann Hass? Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack lernten sich 2016 kennen und lieben. 2022 folgte die Trennung. Bildrechte: IMAGO/HOFER

Stefan Mross: Alkohol ja, aber alles im Rahmen

Sein Alkoholkonsum sei, entgegen allen Gerüchten, im ganz normalen Bereich:

Ja klar trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin. Stefan Mross

Er würde aber keineswegs Nächte durchfeiern. Schon allein deshalb nicht, weil er für seine Show "Immer wieder sonntags" topfit sein müsse. "Es ist für mich ein 'No-Go', irgendwo herumzuhängen, wenn ich am Sonntagmorgen die Sendung habe."



Im Mai gab er alledings im "Bunte"-Interview noch zu, dass er in der Vergangenheit durchaus mal über die Stränge geschlagen habe. "Alkohol war immer ein Thema bei mir, nicht weil ich es brauche, dann hätte ich wirklich ein Problem, sondern weil ich Phasen kenne, in denen ich über den Durst trinke."

Stefan Mross: Seine neue Freundin leidet unter den Schlagzeilen