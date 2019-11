Mit YouTube & Co. verdienen zahlreiche Minderjährige - man nennt sie Kidfluencer, Kindfluencer oder auch Mini-Influencer - einen nicht wesentlichen Anteil des Familieneinkommens.

Bildrechte: Colourbox.de

Kinder bestreiten Familieneinkommen Mini-Influencer - Wieviel Arbeit ist für Kinder erlaubt?

Kinderarbeit - ein Thema das man mit der Dritten Welt verbindet. Doch auch in Deutschland gibt es Kinder, die gerade mal das Grundschulalter erreicht haben - und trotzdem das Familieneinkommen bestreiten. Mini-Influencer sind erfolgreicher als viele Erwachsene, die via YouTube und Co. reich werden möchten. Doch der Preis, den die Kinder dafür zahlen ist hoch. UND: Wieviel Arbeit ist für Kinder überhaupt erlaubt?