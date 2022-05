Für LKW-Fahrer und -Fahrerinnen gilt in Deutschland ebenso wie für PKW-Fahrerinnen und -Fahrer die 0,5-Promille-Grenze. Wer diesen Wert nicht übersteigt, darf sich laut Straßenverkehrsgesetz (StVG) noch ans Steuer seines Lastkraftwagens setzen. Allerdings hat dabei auch der Arbeitgeber ein Wörtchen mitzureden. Der kann nämlich per Arbeitsvertrag ein Alkoholverbot am Arbeitsplatz regeln - und das ist im Falle eines Brummi-Fahrers oder einer Brummi-Fahrerin eben der Bock. Für Busfahrerinnen und -fahrer des Linienverkehrs sowie für Taxifahrer ist durch den Gesetzgeber ein Alkoholverbot vorgeschrieben. Für sie gilt in Deutschland eine Null-Promille-Grenze. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Trunkenheit am Steuer ist kein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird oder unter Alkoholeinfluss einen Unfall baut, dem drohen empfindliche Strafen.



Alkohol am Steuer ist in Deutschland ab einem Promillewert von 0,5 eine Ordnungswidrigkeit, die laut Bußgeldkatalog Alkohol mit Geldstrafen, Punkten in Flensburg und Fahrverboten belegt wird. Beim ersten Mal gibt's eine Geldstrafe von 500 Euro, zwei Punkte und einem Monat Fahrverbot. Wird man danach erneut erwischt, fällt die Strafe entsprechend höher aus.



Ab 1,1 Promille gilt Fahren unter Alkohol als Straftat und wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe, drei Punkten sowie dem vorübergehenden oder sogar dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis bestraft. Ab 1,6 Promille muss außerdem eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) absolviert werden.



Verstoßen Fahranfänger und Fahranfängerinnen oder Fahrerinnen und Fahrer unter 21 Jahren gegen die für sie geltende Null-Promille-Grenze, müssen sie an einem Aufbauseminar teilnehmen. Außerdem verlängert sich ihre Führerschein-Probezeit um zwei Jahre. Werden sie mehrfach erwischt, kann ihnen der Führerschein ganz entzogen werden.