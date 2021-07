Tipps für Urlauber Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich - beliebte Urlaubsländer kämpfen gegen Waldbrände

Erdrutsche und Überschwemmungen am Comer See, in anderen Teilen des Landes lodern die Flammen. Landesweit sprach die Feuerwehr von 250 Buschbränden.



Aktuell kämpfen Feuerwehrleute sowohl auf dem Festland (in Kalabrien und im Latium) sowie auf den Inseln Sizilien und Sardinien gegen Waldbrände. Auf Sizilien hat es vor allem die Region südlich von Palermo rund um die Ortschaften Altofonte und Piana degli Albanesi getroffen. Mittlerweile gilt für fast alle Regionen der Insel die höchste Brandrisiko-Stufe.



Auch auf Sardinien richteten die Flammen in den vergangenen Tagen gewaltige Schäden an.