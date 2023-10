Für Reisende, die den Urlaub selbst organisiert haben, gelten andere Regelungen. Hier muss jeweils für den Flug und die Unterkunft in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachgesehen werden, welche Rechte greifen. Ansprechpartner im Ausland sind im Notfall die deutschen Botschaften, die ebenfalls Hilfestellung geben. Bei der Unterkunft kommt es dem ADAC zufolge häufig auf die Kulanz des Anbieters an. Muss aber zum Beispiel das Hotel wegen akuter Sicherheitsrisiken evakuiert werden, muss der Vermieter den Zimmerpreis erstatten und darf keine Stornogebühren verlangen.

Wie kompliziert die Praxis werden kann, zeigt sich aktuell in Israel und den Palästinensergebieten. Nach dem Hamas-Überfall auf Israel und israelischen Gegenschlägen herrschen dort kriegsähnliche Zustände. Die Deutsche Lufthansa setzte ihre Flüge nach Tel Aviv aus. Das Auswärtige Amt und die Botschaft in Israel rieten ausreisewilligen deutschen Staatsbürgern, andere noch aktive Airlines zur Ausreise zu nutzen oder auf dem Landweg über Jordanien oder per Schiff das Land zu verlassen.



Tausende Deutsche saßen fest, sollten sich erstmal in der Notfall-Datenbank Elefand registrieren. Fünf Tage nach dem schweren Hamas-Angriff wurde dann entschieden, dass die Lufthansa Sondermaschinen bereitstellt und Deutsche ausfliegt. Doch die Hotline der Deutschen Botschaft war völlig überlastet, die Ticketvergabe ein Lotteriespiel.