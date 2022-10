Jessy Rehm (Katrin Hansmeier) zeigt Kris Haas (Jascha Rust) den Flug mit dem Rettungshubschrauber. Jessy erwähnt sehr deutlich, dass Kris sehr gut in ihr Team passen würde und regt ihn an, über eine Zusatzausbildung zum Notfallsanitäter in der Luftrettung nachzudenken. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Wernicke