Hans-Peter Brenner (Michael Trischan, li.) merkt, dass es Dr. Kaminski (Udo Schenk, re.) in den letzten Tagen nicht so gut geht. Er bietet ihm seine Hilfe an, egal, was das Problem ist.