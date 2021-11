Bei einem Junggesellinnenabschied erleidet Kamila Nowak einen Bänderriss und wird daraufhin von ihren Freundinnen in die Sachsenklinik gebracht. Ilay Demir nimmt sich ihrer gern an und zeigt dabei großes Interesse an den Freundinnen der Patientin. Kamila vertraut sich derweil lieber Pfleger Kris Haas an: Obwohl sie die Trauzeugin des Bräutigams ist, sieht sie sich außer Stande, zur Hochzeit zu gehen.