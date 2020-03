In der Sachsenklinik liegt ein junger Mann (Timo Weisschnur) mit Gedächtnisverlust. Als Saskia Heemeyer (Sina Martens) ihren Ehemann auch in der Klinik sucht, stellt sich heraus, dass er es ist. Doch Saskia steht an seinem Bett und er erkennt sie nicht und kann sich an nichts mehr erinnern. Bildrechte: MDR/Robert Strehler