Lena Stockmann (Anna Bachmann) will sich von Daniels (Mick Morris Mehnert) Bruder trennen, der gerade in der Sachsenklinik liegt. Kennengelernt haben sich die beiden über Daniel, der in Lena verliebt war. Doch dann kam sie mit seinem Bruder zusammen, der nicht kleinwüchsig ist. Doch mehr und mehr fühlt sich Lena zu Daniel hingezogen. Dieser bittet sie jedoch, sich nicht von Leo zu trennen. Bildrechte: MDR/Saxonia Media /Rudolf Wernicke