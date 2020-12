Folge 914: Nun singet und seid froh

Patricia Meeden spielt Liane Rosen Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Maksym Lobachov

Klar, auch unser "In aller Freundschaft"-Ensemble singt hervorragend. Aber in der diesjährigen Weihnachtsfolge gibt es dennoch einen ganz besonderen Gast: Patricia Meeden. Fans von "In aller Freundschaft" kennen sie bereits aus Folge 800, wo sie eine Dozentin spielte und mit Dr. Martin Stein in Erfurt tanzte. Als Musicaldarstellerin ist die 1986 in Berlin geborene Patricia Meeden seit vielen Jahren überaus erfolgreich. So spielte sie Hauptrollen in "Bodyguard", "Jesus Christ Superstar" und zuletzt in "Pretty Woman". Auch in der dritten Staffel der Serie "Charité" wird sie im Januar 2021 zu sehen sein. Wie gut sie singt und spielt, können die Zuschauer dann am 22. Dezember in der Weihnachtsfolge von "In aller Freundschaft" sehen und hören!