Als Kris Haas (Jascha Rust) am Tag seiner Prüfung plötzlich im Schwesterzimmer sitzt und Oberschwester Arzu sagt, dass er in diesem Jahr nicht an der Prüfung teilnehmen wird, macht sie ihm eine Ansage: Sie braucht ihn als vollwertigen Pfleger. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss