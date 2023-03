Jasmins Vater Malik Hatem wird nach einem Unfall mit einer Pankreas-Ruptur in die Sachsenklinik eingeliefert. Miriam steht Jasmin bei und bekommt dabei mit, dass sich Jasmin seit dem Tod ihrer Mutter allein um den Haushalt ihrer Familie und um die jüngeren Brüder kümmert. Ihr Vater hat sich derweil in seinen Auto-Handel gestürzt, der jedoch seit einiger Zeit in den roten Zahlen steckt. Als Jasmin nur zufällig erfährt, dass das Geschäft inzwischen insolvent ist, fühlt sie sich hintergangen.