Heiligabend in der Sachsenklinik. Der Weihnachtsbaum steht geschmückt vor der Notaufnahme, als plötzlich ein Mann im Weihnachtsmannkostüm mit Getöse in ihm landet. Kris Haas, Dr. Ilay Demir und Dr. Kai Hoffmann sind zur Stelle und nehmen sich des Schwerletzten an. Der Mann wurde in Herzhöhe gepfählt. Dr. Kai Hoffmann und Dr. Roland Heilmann übernehmen die Not-OP. Papiere besitzt der Mann keine, dafür einen großen Jutesack mit Geschenken und ein altes, dickes Buch – mit leeren Seiten. Kris versteigt sich in die Idee, der Mann könnte tatsächlich der Weihnachtsmann sein. Doch dann findet er heraus, dass ein Obdachloser vermisst wird, dessen Beschreibung zu ihrem Patienten passt. Jetzt ist Schnelligkeit gefragt, denn der schwebt in Lebensgefahr.