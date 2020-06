Michael Trischan alias Hans-Peter Brenner wird ab März 2021 nur noch ab und zu in der Sachsenklink zu sehen sein. Noch ist der Abschied aber nicht aktuell: Drehen wird Michael Trischan regelmäßig noch bis Ende November 2020 – und bis dahin wird es noch richtig spannend für Hans-Peter: Von Anfang an hat er in der Sachsenklinik gezeigt, dass er ein hervorragender und empathischer Pfleger und guter Freund ist – aber seine Sehnsucht, das unterbrochene Medizinstudium wieder aufzunehmen und doch noch Arzt zu werden, hat ihn nie losgelassen. Er hat sich ins Zeug gelegt und es geschafft!