Künftig gibt es noch mehr "Freundschaft" im Ersten: Die Dreharbeiten für die neue ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" jetzt in Halle (Saale) begonnen. Fünf junge, angehende Krankenschwestern und -pfleger absolvieren am fiktiven Volkmann-Klinikum in Halle ihre Ausbildung. Die neue Serie erzählt in acht Folgen von ihrem neuen, turbulenten Arbeitsalltag. Toll für alle Fans: Mit diesem Format wird der Kosmos der ARD-Erfolgsserien "In aller Freundschaft", "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und der Webserie "In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik" um eine weitere Produktion erweitert! Gedreht wird voraussichtlich bis 31. Juli 2018.