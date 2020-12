Die junge Blindenfußballerin Sandra stürzt beim Training und wird in die Sachsenklinik eingeliefert - was sie sonst noch für ein Geheimnis mit sich herumträgt, erfährt der Zuschauer allerdings erst Stück für Stück. Die Schauspielerin, die die junge Sandra verkörpert, heißt Vespa Vasic - und auch sie ist fast blind.

Auch am Set von "In aller Freundschaft" hat die selbstbewusste Schauspielerin keine Probleme gehabt - im Gegenteil: "Ich habe die Kolleginnen und Kollegen am Set als sehr offen und sympathisch erlebt und wahrgenommen. Menschen, die mich noch nicht kennen, denen erkläre ich kurz, dass ich eine Sehbehinderung habe und dass sie sich bitte nicht wundern sollen, wenn ich sie nicht ganz genau anschaue. Das hat mit der Behinderung zu tun, weil ich Schwierigkeiten habe mit dem Scharfsehvermögen. Ich kann sie besser fokussieren, wenn ich etwas seitlich schaue. Danach sind keine anderen Absprachen mehr notwendig als die üblichen zwischen Schauspielern."

Dass auch Schauspielerinnen und Schauspieler mit Einschränkungen Teil von "In aller Freundschaft" sind, soll in Zukunft noch selbstverständlicher werden, In diesem Jahr gab es dazu eine Ausschreibung. "Die enorme, positive Resonanz auf die Ausschreibung hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, von gewohnten Wegen abzuweichen“, sagt MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt dazu. In der nächsten Staffel wird dann zu sehen sein, wer die Produktion der Serie überzeugen konnte!