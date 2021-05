Lasst mal hören - welche Fragen habt ihr an Thomas Koch?

Unglaublich! Seit fast 20 Jahren ist Thomas "Tom" Koch als Dr. Philipp Brentano in der Sachsenklinik tätig!

Und das ist genau der richtige Moment, um Tom Koch ein paar Fragen zu stellen! Sie können hier im Formular (oder auf unseren Social-Media-Seiten) ihre ganz persönliche Frage rund um die Serie an ihn stellen: Kann er sich noch an seinen ersten Drehtag vor 20 Jahren erinnern? Kann er auch privat boxen? Ist ihr mal etwas ganz Verrücktes am Set passiert? Sicher wollen Sie einiges von Tom Koch alias Philipp Brentano wissen - schreiben Sie es uns im Formular!