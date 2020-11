Es gab zahlreiche E-Mails und Kommentare auf unseren Social-Media-Seiten: Viele "In aller Freundschaft"-Fans haben immer wieder nachgefragt, wo die Serie ab der allerersten Folge noch einmal angeschaut werden kann? Der MDR hat das in seiner Programmplanung berücksichtigt und die Folgen zusätzlich ins Programm genommen.

Wer sich schon immer gefragt hat, wer eigentlich Maia Dietz war und in wen Sarah Marquardt ganz zu Anfang der Serie verliebt war oder wie klein Jakob Heilmann in der ersten Folge noch war (Spoiler: Er war neun Jahre alt!) kommt nun zum Zuge! Jetzt können sich alle Fans über die Anfänge informieren: Ab dem 30. November startet das MDR FERNSEHEN mit Folge 1 "In Leipzig" aus dem Jahr 1998! Wer schon immer einmal wissen wollte, wie eigentlich alles anfing, hat jetzt die Chance dazu. Wer zur Sendezeit nicht am Bildschirm sein kann, schaut die Folgen einfach in der Mediathek!