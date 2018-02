In diesem Jahr feiert "In aller Freundschaft" sein 20-jähriges Sendejubiläum, über 800 Folgen sind bereits ausgestrahlt worden. Was viele Zuschauer nicht wissen: Seit über 200 Folgen erstellt der MDR dafür auch eine Hörbeschreibung. Eine Folge der Serie ist nun für den Deutschen Hörfilmpreis 2018 nominiert: "Mach's gut Nick"! Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn sie behandelt ein sensibles Thema: Sterbehilfe bei Jugendlichen. Die subtilen Reaktionen der Protagonisten müssen so beschrieben werden, dass sie die Atmosphäre authentisch vermitteln. Die Nominierung zum Publikumspreis ist eine tolle Ehrung dieser Arbeit!