Dr. Kai Hoffmann hingegen scheint in Maria den Menschen gefunden zu haben, dem er endlich vertrauen kann. Doch Maria geht das spröde und vorsichtige Öffnen Kais viel zu langsam. Immer wieder verschließt er sich vor ihr. So dass sie sich fragt, ob diese Beziehung wirklich eine Zukunft haben kann. Als dann auch noch eine neue Stelle in der Sachsenklinik besetzt werden soll und Sarah Marquardt ihm die Bewerberinnen vorstellt, stockt Kai der Atem und Maria ist noch mehr verunsichert ...

Sarah bietet Lea eine Oberarztstelle an. Bildrechte: MDR/Rudolf Karl Wernicke

Dr. Rolf Kaminski kümmert sich um die an Alzheimer erkrankte Vera Bader, die immer weiter in eine Parallelwelt entgleitet. Zu seiner großen Überraschung steht ihm ausgerechnet Verwaltungschefin Sarah Marquardt, die größte Feindin von Vera Bader, zur Seite. Doch auch Sarah wird Kaminski dringend als Freund brauchen! Sarah Marquardt kämpft auch an anderen Fronten, so beißt sie sich am neuen Gesundheitsdezernenten die Zähne aus. Zudem werden Ärzte der Sachsenklinik plötzlich von anderen Kliniken abgeworben. Dr. Lea Peters zum Beispiel wird eine verlockende berufliche Perspektive präsentiert …