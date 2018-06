Im OP unsere Serie gucken, so wie Kathrin und Martin? Das ist schlecht für die Patienten -und gemütlich ist es auch nicht ... Ihre Ideen waren da eindeutig besser ;-)

Im OP unsere Serie gucken, so wie Kathrin und Martin? Das ist schlecht für die Patienten -und gemütlich ist es auch nicht ... Ihre Ideen waren da eindeutig besser ;-)

Im OP unsere Serie gucken, so wie Kathrin und Martin? Das ist schlecht für die Patienten -und gemütlich ist es auch nicht ... Ihre Ideen waren da eindeutig besser ;-) Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Kiss

Die Folge "Ein verrückter Tag" wird Anfang Juli in Leipzig gedreht: Als eine Massenpanik auf einem Musikfestival außerhalb Leipzigs ausbricht, und unzählige Menschen verletzt werden, wird die Sachsenklinik in Alarmbereitschaft versetzt. Dafür brauchen wir natürlich viele Komparsen! Hierfür haben wir eine Aktion gestartet, die bis zum 13. Juni lief.

Zu sehen ist die Jubiläumsfolge dann einige Monate später, voraussichtlich am 23.10.2018. Das ist fast genau 20 Jahre nach der allerersten Folge von "In aller Freundschaft": Sie war am 26. Oktober 1998 im Fernsehen zu sehen.