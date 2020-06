Wie sieht die Sommerpause bei "In aller Freundschaft" aus? Da jährlich normalerweise immer 42 Folgen gedreht werden, bleiben zehn Dienstage im Jahr ohne neue IaF-Folge. Einige Dienstage werden durch live übertragene Fußballspiele besetzt, die übrigen Tage bilden die Sommerpause. Und da dieses Jahr durch die Corona-Krise kein normales Jahr war, gibt es eine längere Pause. Doch natürlich nicht ganz ohne "In aller Freundschaft" - wir haben tolle Sommerfolgen vorbereitet!

Unsere Sommerpause ist in diesem Jahr leider etwas länger. Durch die Folgen der Corona-Krise konnte auch bei "In aller Freundschaft" mehrere Wochen nicht gedreht werden, außerdem entfielen in dieser Zeit auch noch eingeplante "Lücken" durch ausgefallene Fußballspiele. Dadurch dauert unsere Sommerpause bis zum 18. August, die nächste neue Folge (901) wird am 25. August ausgestrahlt.