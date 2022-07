Wieso gibt es eigentlich eine Sommerpause bei "In aller Freundschaft"? Weil zehn Dienstage ohne "Sachsenklinik" jedes Jahr unerlässlich sind. Da jährlich 42 Folgen gedreht werden, bleiben grundsätzlich zehn Dienstage im Jahr ohne neue "In aller Freundschaft"-Folge. Einige dieser Tage werden zum Beispiel durch live übertragene Fußballspiele besetzt, die übrigen Tage bilden die Sommerpause.

Unsere treuen Fans wird es freuen: Professor Simoni kehrt auf den Bildschirm zurück! Schauspieler Dieter Bellmann, der den Arzt in der Sachsenklinik spielte, wäre am 24. Juli übrigens 82 Jahre alt geworden. Er verstarb am 20. November 2017 in Leipzig. Die Sommerpausenfolge steht also im Zeichen des Gedenkens an ihn.