Im Frühsommer 2020 startete der MDR einen Aufruf für eine neue Rolle im Team von "In aller Freundschaft". Gesucht wurde ein außergewöhnlicher Charakter, der noch mehr Diversität in den Cast bringt. Unter 70 großartigen Bewerberinnen und Bewerbern setzte sich Tan Caglar im Casting durch.

Als Viszeralchirurg Dr. Ilay Demir wird der Neu-Schauspieler frischen Wind in die „Sachsenklinik“ bringen. Schließlich ist Ilay nicht Mediziner geworden, um anderen zu gefallen, sondern um der Beste zu sein und zu helfen. Gern greift er zu ungewöhnlichen Methoden und lässt sich auch von Autoritäten nicht aufhalten, wenn er eine Idee hat, wie man vielleicht doch noch helfen kann. Diese Selbstsicherheit, die auch in eine leichte Arroganz umschlagen kann, hat er sich als Rollstuhlfahrer hart erarbeitet. Und das kommt nicht bei jedem in der „Sachsenklinik“ gut an. Auch sein besonderer Humor stößt nicht überall auf Gegenliebe.