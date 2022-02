Highlights im Ersten: "Mord mit Aussicht" und "ZERV"

Und die aktuelle Pause? Setzt sich so zusammen: Ab 22. Februar läuft dann das Mega-Highlight ZERV – Zeit der Abrechnung mit Fabian Hinrichs und Nadja Uhl im Ersten. Die historische Krimiserie spielt in Berlin kurz nach der Wende: Die neu gegründete "Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität", ZERV, nimmt ihre Arbeit auf. Es geht um Korruption und Verbrechen in der DDR und der Wendezeit und die gemeinsamen Ermittlungen von Ost und West nach der deutschen Wiedervereinigung.

Im März sendet das Erste dann gleich das nächste Highlight: Mord mit Aussicht kommt wieder! Die beliebte Serie kehrt nach einer mehrjährigen Pause in die Eifel, genauer nach Hengasch, zurück: mit einer Doppelfolge am 8. März! Es weht ein frischer Wind im vielleicht skurrilsten Polizeikommissariat der Eifel: Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen spielen in der Neuauflage die Hauptrollen.

Das Programm wird also auch außerhalb der Sachsenklinik im Ersten hochkarätig. Die 25. Staffel unserer Liebingsserie beginnt somit zwar etwas verspätet im Jahr, hat es aber in sich! So viel dürfen wir schon verraten.

Lily und Kris sind nur gute Freunde. Oder? Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Robert Strehler Bleiben Sie uns treu, denn die folgenden Dienstage werden wieder spannend. Wir freuen uns auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Konflikte, die Lösungen und die wundervolle Freundschaft der Charaktere in der Serie, wenn es am 15. März 2022 wieder losgeht.

am 15. Februar 2022: Staffelfinale 24. Staffel "In aller Freundschaft"; Folgen 962 und 963 (Doppelfolge!)

am 22. Februar 2022: ZERV – Zeit der Abrechnung (Folge 1 und 2)

am 1. März 2022: DFB-Pokal

am 8. März 2022: Mord mit Aussicht (Doppelfolge)