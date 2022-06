In Bayern ist bei einem Menschen eine sehr seltene Infektion mit dem sogenannten Borna-Virus nachgewiesen worden. Betroffen sei eine Person aus dem Landkreis Mühldorf am Inn, teilte das zuständige Landratsamt mit. Weitere Informationen zu dem Fall gibt es bislang nicht. Einmal infiziert, verläuft die Krankheit meist tödlich. Bislang wurden in Deutschland nur wenige Einzelfälle bei Menschen nachgewiesen. Im selben Landkreis gab es in den vergangen drei Jahren allerdings mindestens zwei weitere Borna-Virus-Infektionen.