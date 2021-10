Eine Übertragung des Bornavirus von einem Menschen auf einen anderen ist beinahe ausgeschlossen.

Das Bornavirus ist sehr stabil und ändert sich verglichen mit anderen Zoonosen kaum.

Die Inkubationszeit ist sehr lang und Übertragungswege können dadurch nachverfolgt werden.

"Das Bornavirus kommt in Deutschland vor allem in der östlichen Hälfte, vor allem bei Spitzmäusen vor", sagt Fachtierarzt Dr. Dennis Rubbenstroth vom Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut im Gespräch mit dem MDR AKTUELL. Er führt aus: "Bei den Spitzmäusen verursacht es nicht unbedingt Erkrankungen, wird aber gelegentlich auf Haussäugetiere übertragen, vor allen Dingen auf Pferd und Schaf, und manchmal auch auf Menschen." Bei den Wirten, an die das Virus nicht angepasst sei, komme es zu schweren Gehirnentzündungen, die oftmals zum Tod führten. Wie viele derartige Fälle sind in Deutschland bekannt? Die Datenlage ist dem Mediziner zufolge nicht ganz klar: "Wenn man alle Fälle zusammenzieht, die es seit der Meldepflicht im März 2020 gab und ältere Fällen aus der wissenschaftlichen Literatur, dann kommen wir auf 40 Fälle."

Der jüngste bekannte Fall ist der einer Frau aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Sie ist seit Dezember 2020 so schwer erkrankt, dass sie inzwischen in einem Pflegeheim betreut wird. Wie kommt es zu solchen Infektionen? "Die genauen Übertragungswege kennen wir noch nicht, weder für die Tiere noch für den Menschen," sagt Dr. Dennis Rubbenstroth. Der Grund dafür: "Die Inkubationszeit ist sehr lang, mehrere Wochen bis Monate", erläutert der Forscher. "Deshalb ist oft nicht mehr herauszubekommen, wie sich die Patienten oder auch die Tiere angesteckt haben. Wir gehen davon aus, dass es in allen Fällen in irgendeiner Form einen direkten oder indirekten Kontakt zu infizierten Spitzmäusen oder deren Ausscheidungen gegeben haben muss."

Bornavirus-Infektion von Mensch zu Mensch?

Ist die Infektion von Mensch zu Mensch möglich? "Nach allem was man bisher weiß, ist weder die Infektion von Mensch zu Menschen noch von Haustier zu Haustier möglich."

Wie veränderlich ist das Bornavirus?