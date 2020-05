Gerade als Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 2.v.re.) die Pralinen mit unbekanntem Absender an Schwester Miriam (Christina Petersen, re.) weiter verschenkt hat, tritt Tobias Rauch (Guido Broscheit, li.) in den Fahrstuhl. Sarah wird klar, dass die Pralinen von ihm sind und er durchschaut die Situation gleich. Ohne sich für das Geschenk zu bedanken, verbittet Sarah sich, dass Tobias einfach so in ihr Büro geht. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke