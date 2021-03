Er ist wieder da! Udo von Wackerstein, der Schrecken der Sachsenklinik-Belegschaft, ist seit kurzem ein richtiger Schornsteinfeger. An einem wunderbaren Morgen sieht er bei der Arbeit plötzlich einen jungen Mann wie in Trance auf eine Dachkante zutanzen. Bei dem Versuch, Fabian Krohn zu retten, stürzen beide in die Tiefe. Sie überleben, aber von Wackerstein ist wesentlich schwerer verletzt als Fabian. Und er ist sich sicher: Fabian wollte sich umbringen. Beide landen in der Sachsenklinik auf einem Zimmer und lernen sich allmählich kennen und schätzen. Dabei entgeht von Wackerstein nicht, dass Fabian alkoholabhängig ist, ein Spiegeltrinker. Rechtzeitig vor der nötigen Operation informiert er Kai Hoffmann. Damit hat er möglicherweise Fabian ein zweites Mal das Leben gerettet.