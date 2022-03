Kaum zu glauben: Nach so vielen Jahren stehen Vater und Sohn tatsächlich jetzt das erste Mal gemeinsam vor der Kamera - und das bei "In aller Freundschaft"!

"Das erste Mal zusammen vor der Kamera, das macht natürlich Spaß. Und, weil man sich so gut kennt, ist es auch ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ein bisschen in die Karten gucken. Das erhöht auch ein wenig die Spannung, aber ansonsten ist das natürlich unheimlich schön!", erzählt Sohn Ben Becker von den Dreharbeiten. Rolf Becker ergänzt: "Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Allerdings waren wir am Set wirklich nur Kollegen, das Familiäre kam nach Drehschluss." Vater Becker feiert am 31. März seinen 86. Geburtstag - also wirklich tolles Timing für die Familienzusammenführung!