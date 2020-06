In über 14 Jahren bei "In aller Freundschaft" hat Bernhard Bettermann schon so einiges am Set erlebt - aber das der eigene Sohn ihm bei den Dreharbeiten gegenübersteht, das ist schon etwas ganz Besonderes!

Für eine Gastrolle in der Folge 899 "Irritationen" (16. Juni, 21 Uhr) spielt Tim Bettermann einen jungen Mann, dessen Freundin nach einem Zusammenbruch am Flughafen in die "Sachsenklinik" eingeliefert wird. Doch David spielt nicht mit offenen Karten. Und ausgerechnet Dr. Martin Stein ist es, der die junge Frau behandelt und auch mit ihrem Freund spricht. Er ahnt, dass der junge Mann etwas zu verbergen hat! Es ist also klar, dass Vater und Sohn sich am Set einige Male gegenüber standen. Das war aber gar kein Problem - schließlich sind beide echte Profis. Selbst beim genauen Hinschauen merkt man nicht, dass die beiden sich eigentlich viel besser kennen! Doch wie sagt Dr. Stein in einer Szene über den Freund seiner Patientin? "Er erinnert mich an mich selbst, als ich jung war ...!"