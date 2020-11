Teilnahmebebedingung



Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Die Teilnehmer/-innen müssen sämtliche Daten im Kontaktformular wahrheitsgemäß angeben. Falschangaben können zum Ausschluss der Teilnahme führen. Alle personenbezogenen Daten werden, wenn nicht anders vereinbart, ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Datenschutzinformationen finden Sie unter https://www.mdr.de/service/datenschutz/index.html.



Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer/-innen von der Aktion auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Ermittlung der tatsächlichen Teilnehmer an der Aktion zu beeinflussen.



Mitarbeiter/-innen des MDR und alle an der Organisation und Durchführung der Kooperation/Aktion beteiligten Personen sowie deren Angehörige, sind von der Beteiligung an der Aktion ausgeschlossen.



Die Teilnahme erfolgt über die Webseite mdr.de vom 16.11.2020 bis einschließlich 24.11.2020.



Alle Gewinner/-innen werden persönlich ab dem 25.11.2020 benachrichtigt.



Der MDR behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Mitwirkungserklärung



Mit der Teilnahme an der Veranstaltung/Bewerbung an der Aktion „Programmmacher“ erklären sich die Teilnehmer/-innen damit einverstanden, dass die Teilnahme an der Videoredaktionskonferenz in Bild und/oder Ton im Internet über Onlineangebote des MDR (z.B. www.mdr.de bzw. redaktionell verantwortete Angebote auf Drittplattformen wie Instagram oder Facebook) zeitgleich und unverändert gestreamt sowie zeitlich und örtlich uneingeschränkt verbreitet und im Rahmen der öffentlichen Wiedergabe genutzt werden dürfen. Eine Verpflichtung zur Ausstrahlung ergibt sich daraus nicht. Insbesondere behält sich der MDR vor, Äußerungen zu unterbinden, die gegen die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages oder andere Rechtsnormen verstoßen.



Hinweise zur Marktforschung



Leider können wir nicht alle Bewerberinnen und Bewerber zum Webtalk einladen, dennoch ist uns Ihre Meinung wichtig. Deshalb findet im Anschluss an die Aktion eine Befragung statt. Wir schicken allen, die sich angemeldet haben, einen Fragenbogen zu, die Teilnahme ist anonym und freiwillig. Die Befragung führen wir gemeinsam mit der Bauhausuniversität Weimar durch. Damit unterstützen wir Wissenschaft und Forschung in der Region und prüfen gleichzeitig die Qualität unserer Angebote durch unabhängige Experten.