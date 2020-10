Kinder am Set von „In aller Freundschaft“ – so ist es bei den Dreharbeiten!

Auch Leonard Scholz, der Oskar Brentano spielt, ist schon sehr lange dabei – doch trotz aller Routine gelten für den heute Neunjährigen ganz klare Regeln und gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. So dürfen Kinder – je nach Alter – nur 2,3, oder 5 Stunden pro Drehtag am Set sein.

Ein Kinder-Coach unterstützt im Dreh-Alltag

Immer vor Ort ist bei solchen Drehtagen Kinder-Coach Maria. Sie sorgt nicht nur dafür, dass sich die Kinder am Set wohl fühlen, sondern sie bereitet sie auch sorgfältig auf jede Szene vor. Dazu gibt es vorab eine Absprache mit dem Regisseur oder der Regisseurin: Worauf kommt es in der Szene besonders an? Wie ist die Stimmung, welcher Moment könnte schwierig werden? Besonders wichtig ist eine gute Vorbereitung und Einordnung der Szene natürlich, wenn die Kinder Traurigkeit oder Angst spielen müssen. Da erklärt Maria alles ganz genau, übt noch einmal den Text und sorgt für eine sichere Situation – das gilt ebenso für "Gast"-Kinder, die nur für eine Folge am Set sind. Bei den jüngeren Kindern sind natürlich auch immer die Eltern oder andere vertraute Personen dabei. Die "Profis", die schon größer sind und sich am Set wohl fühlen, sind auch mal allein am Set. Dann werden sie aber von Zuhause abgeholt und auch wieder gebracht.

Besetzung – so werden die richtigen Kinder gefunden

Bevor die jüngsten Schauspieler ans Set kommen, gibt es ein Casting. Kinder, die dort von ihren Eltern vorgestellt werden, müssen natürlich das richtige Alter haben und im Idealfall ihren "Spieleltern" auch ähnlich sehen. Doch viel wichtiger ist es, dass ein Kind Freude am Spiel hat, dass es die langen Wartezeiten am Set, die Anspannung beim Dreh und den Kontakt mit vielen fremden Menschen ohne Angst und Stress erleben kann. Dies alles ist gerade für jüngere Kinder oft schwer – doch genau diese Kinder zu finden, die mit Spaß mitspielen, ist das Ziel eines solchen Castings. Leonard Scholz, der den Oskar Brentano nun schon seit fast 7 Jahren spielt, ist so ein Fall: Vom allerersten Tag an fühlte er sich am Set einfach pudelwohl, hat sofort gezeigt, wieviel Spaß ihm das alles macht und wie spielerisch er diese Aufgabe angeht. Und inzwischen? Ist er natürlich richtig reingewachsen und kennt das Studio wie seine Westentasche. Sein Spielbruder Ben , der Max Brentano spielt, sorgte von Beginn an mit seinem guten Gedächtnis für Heiterkeit: So lernte er außer seinem eigenen Text stets auch den der anderen Schauspieler in der Szene mit. Da kommt er schon mal vor, dass er seinen "Eltern" den richtigen Text souffliert, wenn’s mal hakt …!