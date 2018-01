Julian Weigend wurde am 27.08.1971 in Graz geboren, wo er auch an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst studierte. Danach spielte er ab 1992 zunächst vor allem Theater und war u.a. am Theater Klagenfurt zu erleben. 1995 wurde er mit dem Publikumspreis der Bad Hersfelder Festspiele ausgezeichnet. Ein Jahr darauf folgte der „Große Hersfeld-Preis“.