Beim Aufprall des Schiffes ist Lea gestürzt und nun haben vorzeitig die Wehen eingesetzt. Arzu und ihr Mann Dr. Philipp Brentano versuchen Lea zu beruhigen, doch in der hochschwangeren Ärztin steigt mehr und mehr Panik auf. Als Lea klar wird, dass der Aufprall kein Ufer, sondern eine Insel war, verlangt sie sofort nach einem Rettungsboot. Sie will ihr Kind unter keinen Umständen an Bord des Schiffes zur Welt bringen. Bildrechte: MDR/Saxonia/Sebastian Kiss