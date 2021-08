Auch Veras Unfallgegner Pepe Kleinert wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Ernsthafte Verletzungen hat er zwar keine, aber Dr. Roland Heilmann bemerkt bei Pepe auffällig gelbe Augen. Roland vermutet eine Hepatitis, entdeckt stattdessen jedoch im Bauchraum einen ungewöhnlich großen Tumor – möglicherweise ein Pankreaskarzinom. Pepe hat Angst, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Pflegerin Jasmin Hatem rät ihm, eine Liste all der Dinge aufzustellen, die er in seinem Leben noch machen will, die sogenannte "Löffelliste".