Mit Folge 922 startet die neue Staffel - diesmal erst im März. Normalerweise startet eine neue Staffel "In aller Freundschaft" immer zum Jahresanfang, doch Corona hat 2020 einiges durcheinander gebracht. So waren erst im März 2021 alle 42 Folgen der Staffel 23 gesendet, und die nächste Staffel schließt sich nahtlos an.