Die 16-jährige Josie Bachler steht allein und verunsichert vor der Sachsenklinik. Martin Stein nimmt ihr die Sorge und übergibt sie in die Hände von Ina Schulte. Doch bevor sich Josie Ina anvertrauen kann, platzt ihre überbesorgte Mutter Haike in den Behandlungsraum. In deren Anwesenheit schafft Josie es nicht, von ihrem eigentlichen Problem zu berichten. Ina kann bei der Untersuchung nichts Pathologisches feststellen, Josie und Haike verlassen die Klinik. Ein paar Stunden später hat sich Josies Zustand jedoch akut verschlechtert. Sie wird mit hohem Fieber und einem Hautausschlag am ganzen Körper in die Notaufnahme gebracht. Josie hat einen septischen Schock!