Dr. Ina Schulte kommt mit ihrem Vater, Prof. Ewald Schulte, in die Sachsenklinik. Nur mit Mühe und Not konnte sie ihn dazu überreden. Ihr Vater, ein ehemaliger Klinikleiter, lebt in Weimar. Nach einem besorgten Anruf seiner Nachbarin hat Ina ihren Vater stark dehydriert vorgefunden. Außerdem bemerkt sie seine Unterleibsschmerzen. Doch Ewald will sich nicht untersuchen lassen. Erst als er in der Sachsenklinik auf seinen ehemaligen Schwiegersohn Dr. Kai Hoffmann trifft, öffnet er sich und offenbart gegenüber Kai, dass er ein Kolonkarzinom Stadium III hat. Doch operieren lassen will er sich partout nicht.