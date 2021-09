Vera Bader (Claudia Wenzel) hat vor einiger Zeit ihrer völligen Demenz vorgesorgt. Nun hat Kaminski einen an ihn gerichteten Brief gefunden, den er ihr vorliest. Kaminski zerreißt es fast das Herz, während sich Vera weder an ihn noch an den Brief erinnert. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke