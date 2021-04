Jenny Thiemann (Caroline Hartig, sitzend) arbeitet als Model und steht kurz vor ihrem internationalen Durchbruch. Mit einem Klistier wollte sie schnelle Abhilfe bezüglich ihrer Darmbeschwerden schaffen, doch dessen Spitze ist im Darm verblieben. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, li.) muss diese schnellstens in einer OP entfernen. Doch in vier Tagen wäre die so wichtige Modenschau in Mailand. Schwester Miriam fragt, ob sie irgendjemanden benachrichtigen soll, was Jenny verneint. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Maksym Lobachov